Spinazzola Juve si valuta il colpo low cost C’è un grande vantaggio che stuzzica la Vecchia Signora
La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Spinazzola, valutando un acquisto a basso costo. La società bianconera sta analizzando questa opzione, attratta da un vantaggio che potrebbe risultare decisivo. La trattativa è in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni definitive prese. La scelta si inserisce in un quadro più ampio di strategie di mercato mirate a rinforzare la rosa senza eccessivi investimenti.
di Angelo Ciarletta Spinazzola Juve, si valuta il suo ritorno per il colpo low cost. E c’è un grande vantaggio che stuzzica la società bianconera: di cosa si tratta. La Juve valuta il ritorno di Leonardo Spinazzola. Secondo Tuttosport, i dialoghi per il rinnovo tra il calciatore italiano e il Napoli sono fermi, rendendolo un’opportunità di mercato. L’obiettivo del giocatore è restare ad alti livelli, senza pretese sul minutaggio garantito. MERCATO JUVE LIVE Il laterale rappresenterebbe un innesto strategico in quanto CTP, essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Questa condizione gli permetterebbe di non occupare posti nelle liste per la Serie A, facilitando la gestione della rosa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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