Spinazzola Juve si valuta il colpo low cost C’è un grande vantaggio che stuzzica la Vecchia Signora

La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Spinazzola, valutando un acquisto a basso costo. La società bianconera sta analizzando questa opzione, attratta da un vantaggio che potrebbe risultare decisivo. La trattativa è in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni definitive prese. La scelta si inserisce in un quadro più ampio di strategie di mercato mirate a rinforzare la rosa senza eccessivi investimenti.