A causa della mancanza di un pediatra nei Comuni di Numana e Sirolo, le famiglie sono costrette a percorrere anche 30 chilometri per le visite dei propri figli. Per cercare di risolvere il problema, è stata avviata una petizione online che invita le autorità a intervenire. La raccolta di firme mira a sensibilizzare le istituzioni sulla situazione critica dei servizi pediatrici locali.

Nei Comuni di Numana e Sirolo manca un pediatra, assenza che costringe le famiglie a spostarsi altrove per visite e controlli, con gravi disagi. Non è il solo Comune a soffrirne, anzi, ma per le città rivierasche è partita dal basso una raccolta firme online su Change.org. "Il diritto alla salute dei bambini è primario e costituzionalmente tutelato. Chiediamo ai sindaci di Numana e Sirolo di avviare un confronto con Asur per assegnare un pediatra nei due Comuni, informare la cittadinanza sugli sviluppi e tempi previsti e inserire la problematica tra le priorità amministrative", si legge nel testo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Riviera resta senza pediatra. Partita una raccolta di firme online

