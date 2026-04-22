Golf | c’è anche Benedetta Moresco allo Chevron Championship 2026

Benedetta Moresco partecipa al Chevron Championship 2026, il primo Major del golf femminile in programma quest’anno. La giocatrice italiana si è iscritta alla competizione, che si svolgerà in una delle principali sedi internazionali del circuito. La sua presenza rappresenta un’ulteriore occasione di confronto in un torneo di grande rilievo nel calendario golfistico femminile. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore.

C’è anche il nome di Benedetta Moresco tra quello delle iscritte al primo Major dell’anno, lo Chevron Championship. Giunto all’edizione numero 55, il torneo, che ha cambiato più volte denominazione per ragioni di sponsor prima di assumere quello attuale, fu fondato nel 1972 dalla cantante e poi attrice Dinah Shore (che ebbe quattro canzoni al numero 1 delle classifiche americane tra il 1944 e 1948) e dal presidente della Colgate-Palmolive David Foster. Quest’anno si disputa al Memorial Park di Houston, già per 14 volte casa dello Houston Open. Nel 1995 è stato oggetto di un profondo rinnovamento costato sette milioni di dollari. Tornando a parlare di Moresco, si parla di una classe 2001 di Caldogno, in Veneto, che a fine 2025 si è issata fino al numero 231 dei Rolex Rankings (altro nome del WWGR, il ranking mondiale femminile).🔗 Leggi su Oasport.it

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