La golfista veneta Benedetta Moresco si appresta a partecipare al Chevron Championship, il primo torneo Major dell’anno sul circuito femminile. L’evento si svolgerà domani al Memorial Park di Houston, dove la giocatrice si troverà a confrontarsi con altre professioniste internazionali. La competizione rappresenta una delle principali del calendario e attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La giovane golfista veneta Benedetta Moresco si prepara a scendere in campo domani al Memorial Park di Houston per affrontare la sfida dello Chevron Championship, il primo Major dell’anno del circuito femminile. La ventiseienne nata nel 2001 a Caldogno cercherà di ritrovare la giusta condizione atletica e mentale in un torneo che celebra la sua cinquantacinquesima edizione, vedendo protagonista una delle atlete più promettenti della nuova generazione italiana. La sfida di Moresco tra ricerca di fiducia e classifica mondiale. Il percorso della giocatrice di Caldogno verso il vertice del golf mondiale ha vissuto un momento di svolta significativo alla fine del 2025, quando è riuscita a raggiungere la posizione numero 231 nei Rolex Rankings.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chevron Championship: la sfida di Benedetta Moresco a Houston

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