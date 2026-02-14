Golf Pebble Beach al giro di boa Fowler e Spieth tentano l’assalto alla leadership

Akshay Bhatia e Rio Hisatsune dominano a Pebble Beach, mentre Fowler e Spieth cercano di recuperare terreno. I due statunitensi sono riusciti a mantenere un vantaggio di un colpo dopo i primi due giri, grazie a score molto bassi e a un gioco efficace. La competizione si fa più intensa, con i favoriti che spingono forte per conquistare la leadership.

Score molto bassi a Pebble Beach dopo i primi due giri. Dopo 36 buche, infatti, i leader della classifica, lo statunitense Akshay Bhatia e il giapponese Rio Hisatsune si trovano a -15 sul totale con solo un colpo di vantaggio sulla 2ª posizione attualmente ricoperta da Rickei Fowler e Sam Burns. La classifica, tuttavia, è molto corta e tanti giocatori possono ancora rientrare nei prossimi due giri. Tra questi sicuramente Jordan Spieth, Xander Schauffele, Jake Knapp, Hideki Matsuyama e Matt Fitzpatrick, al momento rispettivamente tutti a -10 in T10 eccetti Knapp a -11 in T8. Attardato, fin qui, Scottie Scheffler.