Ode alla difesa di Gobert su Jokic

Le squadre di Denver e Minnesota si sono affrontate in una serie di incontri che ha portato il punteggio a pari livello, sia considerando le ultime due partite sia analizzando gli ultimi 30 incontri. Durante una delle sfide più recenti, la difesa di un giocatore è stata particolarmente nota per aver contrastato efficacemente l'avversario, portando a discussioni tra esperti e tifosi sulla sua performance. La rivalità tra le due squadre continua a essere al centro dell'attenzione nel campionato.

E quindi Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves sono 1 a 1, oppure 15 a 15, se volete allargare la loro rivalità alle ultime 30 partite. Era prevedibile che la loro sarebbe stata non solo la serie più equilibrata, ma anche tra le più interessanti e divertenti da vedere. I playoff NBA vengono meglio quando si affrontano due squadre di alto livello che, in pregi e difetti, hanno un’identità precisa e molto diversa tra loro. Certo, dopo appena due partite una serie del genere deve ancora praticamente iniziare e tutto è ancora possibile, ma intanto Minnesota si è presa il fattore campo vincendo gara-2 a Denver con una rimonta da -19, uno scippo non banale, considerando che la Ball Arena, per l'altitudine e per il tifo, è statisticamente una delle più difficili da espugnare in NBA.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Ode alla difesa di Gobert su Jokic Notizie correlate Leggi anche: Ode alla resistenza di Schillaci, un argine alla deriva populista nella sanità Federica Marinari. Ode alla ’Pace vegetale’Cantautrice dal piglio grintoso e dall’ispirato impegno, Federica Marinari l’abbiamo più che apprezzata lo scorso anno nel contest organizzato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: IL GIUDIZIO DI PARIDE: LE NOTIZIE DEL 15 APRILE 2026. Difesa europea in ascesa, alla prova le regole sulle esportazioni di armiAlla Conferenza sulla sicurezza di Monaco 2026, mentre i leader mondiali si riuniscono, la spinta europea alla difesa è centrale, ma emergono falle nel sistema di export di armi: nonostante le rigide ... it.euronews.com Difesa, la Nato adotta una nuova struttura di comando: alla base di Napoli arriva un italiano. Ecco cosa cambiaUn riassetto dei comandi, delle responsabilità nella stanza dei bottoni, che va nella direzione di un sempre maggior coinvolgimento degli europei nella difesa del loro continente. La Nato ha ... ilsole24ore.com