Denver resiste all' assalto Jokic e Murray chiudono la partita

Denver ha vinto una partita importante contro i Grizzlies, chiudendo 122-116. Jokic e Murray hanno dato il loro contributo, ma è stata una prestazione di squadra a fare la differenza. I Nuggets restano in corsa e dimostrano di saper resistere anche nei momenti più difficili.

Denver chiude la frazione regolare con un bilancio positivo e si issa a 35-20 all’ingresso della pausa all-star. tra i protagonisti, Jokic firma la tripla doppia n.184 in carriera: 26 punti, 15 rimbalzi, 11 assist. Il centro serbo controlla il gioco e guida l’efficacia offensiva, mentre Jamal Murray totalizza 22 punti e chiude la partita con una performance decisiva, imprimendo un sigillo pesantissimo con 44 ai liberi negli ultimi 11,7 secondi. Nel frattempo, i padroni di casa operano un accenno di accelerazione nel secondo periodo, con una serie di quattro triple consecutive che spingono il punteggio sul 44-33. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Denver resiste all'assalto, Jokic e Murray chiudono la partita Approfondimenti su Denver Nuggets Oklahoma domina Utah, Jokic trascina Denver: la notte NBA sorride ai Thunder NBA, i Rockets piegano in volata i Clippers. Un super Jokic trascina Denver Nella notte NBA, i Rockets di Houston hanno superato i Clippers in una partita combattuta 115-113, con un decisivo tiro da tre punti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Denver Nuggets Argomenti discussi: Denver resiste all’assalto, Jokic e Murray chiudono il conto. Nella vittoria per 136-120 in casa degli Chicago Bulls, Nikola Jokic ha superato Oscar Robertson al secondo posto nella classifica delle triple doppie in carriera con 182 in stagione regolare. Jokic ha guidato i Denver Nuggets con 22 punti, 14 rimbalzi e 17 ass - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.