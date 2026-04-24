Gli eventi in programma a Napoli per il 25 aprile 2026 Festa della Liberazione

A Napoli il 25 aprile si svolgeranno diverse iniziative per celebrare la Festa della Liberazione. Durante la giornata, molti musei saranno aperti senza biglietto, mentre si terranno concerti e manifestazioni in vari luoghi pubblici. Le iniziative coinvolgono diverse piazze e spazi cittadini, con l’obiettivo di ricordare la data e le vicende legate alla liberazione dal nazifascismo. La città si prepara a vivere una giornata di eventi diffusi e partecipati.

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