Festa della Liberazione tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non solo

La Giunta comunale ha approvato oggi il calendario delle manifestazioni in programma per il 25 aprile 2026, che segna l’81esimo anniversario della Liberazione. La giornata sarà caratterizzata da diverse iniziative che coinvolgeranno la città e i cittadini, con eventi che si svolgeranno anche in date e orari diversi rispetto alla ricorrenza principale. Sono stati definiti i dettagli delle celebrazioni, con programmi che includono incontri e commemorazioni.

ANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25 Aprile 2026 – 81esimo Anniversario della Liberazione.Dal sindaco e dai suoi delegati giunge l’invito alla cittadinanza tutta, dai singoli cittadini.🔗 Leggi su Anconatoday.it A GENESIS Fractal Revelation Notizie correlate Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 25 aprile - Festa della liberazione; 25 Aprile 2026 - Festa della Liberazione; 25 aprile Festa della Liberazione 81° Anniversario; 25 aprile - Festa della Liberazione. Festa della Liberazione a Torino: tutti gli eventi del 25 aprileTorino celebra il 25 aprile con eventi, mostre, concerti e iniziative dedicate alla memoria della Liberazione. torinofree.it Festa della Liberazione, Festa di tutti gli italiani: il programma delle iniziative istituzionali a CerveteriLa Festa di tutti gli italiani, il giorno in cui si celebra la nostra Italia libera dal regime e dall’oppressione. lagone.it Per accompagnarvi verso la giornata più bella dell’anno. Per celebrare i valori della Resistenza. Per far sì che la Festa della Liberazione non si limiti al 25 aprile. Tutti i gadget antifa di People sono in sconto del 30%. Ti aspettiamo su www.peoplepub.it. #antifa facebook