Gli esiti dell’autopsia su Anna e i figli | Lo ha fatto dopo aver gettato i bimbi

A Catanzaro, le autorità hanno reso noti i risultati dell’autopsia su Anna e sui suoi figli, confermando che il gesto estremo è stato compiuto dopo aver gettato i bambini. La tragedia ha lasciato la comunità senza parole, mentre si cercano ancora spiegazioni sugli eventi che hanno portato a questa perdita improvvisa. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto in quei momenti.

A Catanzaro c’è un dolore che non fa rumore. Quello che resta dopo una tragedia che lascia le persone ferme sulle scale, davanti a un portone, a ripetersi la stessa domanda: com’è possibile? E soprattutto: cosa è successo davvero in quegli istanti che hanno spezzato tre vite e un’intera città. Nei giorni successivi, mentre il tempo continua a scorrere per tutti, lì sembra essersi fermato. E ogni dettaglio diventa un appiglio: una ricostruzione, una voce, un dubbio. Perché quando il gesto è così estremo, il bisogno di capire diventa quasi fisico. L’autopsia ha confermato la dinamica della tragedia avvenuta a Catanzaro: Anna Democrito, 46 anni, si sarebbe lanciata dal balcone insieme ai figli, Giuseppe e Nicola Trombetta, di 4 anni e 4 mesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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