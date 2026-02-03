Un solo colpo sparato a distanza maggiore di 25 metri | i primi esiti dell' autopsia dopo la sparatoria a Rogoredo

La polizia ha reso noti i primi risultati dell’autopsia sulla vittima, Abderraim Mansouri, chiamato anche Zack. Secondo gli esperti, il colpo è stato sparato da una distanza superiore ai 25 metri, più di quanto dichiarato dall’agente che ha aperto il fuoco lunedì scorso. La scena del fatto si trova nel quartiere di Rogoredo, dove Mansouri era coinvolto in un’attività di spaccio. La ricostruzione della dinamica si fa più chiara, ma restano ancora molte domande senza risposta.

Una distanza di sparo maggiore a 25 metri di distanza, ancora superiore a quanto dichiarato dal poliziotto che lo scorso lunedì ha sparato ad Abderraim Mansouri, noto come Zack, in una zona di spaccio a Rogoredo, quartiere della periferia di Milano. Lo riferiscono fonti legali, dopo che oggi con il proprio consulente, il dottor Dario Redaelli, hanno partecipato alle operazioni peritali autoptiche. Questo dato rafforza la tesi che il poliziotto abbia detto la verità quando ha riferito di avere sparato per “legittima difesa”. Mansouri avrebbe - secondo il suo racconto - estratto una pistola a salve, ma l’agente - temendo per la propria vita - ha sparato per difendersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le indagini sulla morte del capotreno a Bologna si approfondiscono, con i primi esiti dell’autopsia che forniscono nuovi elementi.

Un nuovo episodio di violenza si è verificato a Rogoredo, dove un pusher è stato ucciso lunedì durante un intervento della polizia.

