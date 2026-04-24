A Catanzaro sono stati resi noti i risultati dell’autopsia su una donna e sui suoi due figli, trovati morti in circostanze drammatiche. Secondo quanto emerge, l’autopsia è stata eseguita dopo che la donna avrebbe gettato i bambini. La comunità locale si confronta con il dolore e la confusione, mentre le autorità continuano le indagini sulla vicenda. Il silenzio del palazzo è rotto solo dal dolore dei familiari e dei vicini.

Un silenzio irreale avvolge il palazzo, rotto solo dal dolore di chi cerca risposte. Una tragedia che ha scosso un’intera comunità, lasciando dietro di sé sgomento e incredulità. Nei giorni successivi, ogni dettaglio viene analizzato per comprendere cosa sia accaduto davvero in quei drammatici istanti. L’autopsia ha confermato la dinamica della tragedia avvenuta a Catanzaro: Anna Democrito, 46 anni, si sarebbe lanciata dal balcone insieme ai figli, Giuseppe e Nicola Trombetta, di 4 anni e 4 mesi. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Catanzaro, gli esiti dell’autopsia su Anna e i figli: “lo ha fatto dopo aver gettato i bimbi”

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