Gli eredi di Gio Ponti contro la destra lo scudo del Ppe per Tajani | le pillole del giorno

Gli eredi di Gio Ponti continuano a opporsi alle politiche del governo di Giorgia Meloni e delle Regioni guidate dal centro-destra, che cercano di valorizzarle, ma senza successo. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti politici, con il Partito Popolare Europeo che ha offerto il suo supporto a un leader di spicco del centro-destra. La fila di persone coinvolte si allunga mentre si approfondiscono le divergenze in ambito politico.

Ormai c’è la fila: gli eredi dei grandi del passato chiamati per “valorizzare” le politiche del governo di Giorgia Meloni e delle Regioni guidate dal destra-centro continuano a dire no. Una contestazione cominciata con la famiglia di Enrico Mattei che non vuole vedere il cognome del patron dell’Eni accostato al progetto per l’Africa della premier. Adesso anche gli eredi di Gio Ponti puntano i piedi: il nipote del grande architetto Salvatore Licitra, curatore dei Gio Ponti Archives, e Paolo Rosselli, altro nipote che cura l’archivio epistolare, hanno inviato una diffida formale a Regione Lombardia e all’ Adi (Associazione design industriale,...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli eredi di Gio Ponti contro la destra, lo scudo del Ppe per Tajani: le pillole del giorno Notizie correlate Gita a Londra per Lovaglio e la giustizia «tra capo e collo» di Tajani: le pillole del giornoGiovedì mattina di fuoco, a Londra: il 19 marzo nella Capitale inglese andrà in scena la Morgan Stanley European Financials Conference, prestigioso... Lotito contro i tifosi hacker, Marino non vuole lo stadio: le pillole del giornoL’ultima del presidente della Lazio? Prendersela con chi diffonde «parole con la mia voce». Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gio Ponti non era fascista: gli eredi dell’architetto contro il museo della destra; Elezioni comunali a Messina, ricorso al Tar per rinviare il voto. Gli eredi di Gio Ponti contro la destra, lo scudo del Ppe per Tajani: le pillole del giornoDopo i Mattei ecco i Ponti. Gli eredi del grande architetto si oppongono al progetto di un museo voluto da Regione Lombardia e Adi. Le pillole del giorno. lettera43.it Gio Ponti non era fascista: gli eredi dell’architetto contro il museo della destraScoppia il caso dello spazio a Milano voluto da Regione Lombardia e Adi. Il nipote che rappresenta gli archivi: Operazione politica ... repubblica.it Palazzo del Lavoro Pier Luigi Nervi, Gio Ponti, Gino Covre 16 enormi pilastri a forma di "ombrello", alti oltre 20 metri e caratterizzati da travi radiali in acciaio. Area quadrangolare 22.500 mq Torino 1959. #Italia61 #architettura x.com How does the expressive articulation of these radiating structural ribs elevate pure engineering into monumental interior architecture Palazzo del Lavoro, Pier Luigi Nervi, Gio Ponti, Gino Covre, Torino, Italy, 1959. Follow archinerds for your daily dose of archit facebook