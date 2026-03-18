Giovedì mattina a Londra si svolge la Morgan Stanley European Financials Conference, un evento di rilievo nel settore finanziario europeo. Alla conferenza partecipano i vertici delle principali istituzioni finanziarie, investitori e analisti che si riuniscono per discutere di questioni economiche e di mercato. L’appuntamento si tiene nella capitale inglese e rappresenta un momento importante di confronto tra i protagonisti del settore.

Giovedì mattina di fuoco, a Londra: il 19 marzo nella Capitale inglese andrà in scena la Morgan Stanley European Financials Conference, prestigioso appuntamento che riunisce i vertici delle più importanti istituzioni finanziarie europee, investitori e analisti. Attesi anche il Ceo di UniCredit Andrea Orcel e Luigi Lovaglio, nonostante sia l’ ad uscente di Montepaschi. Negli ambienti finanziari internazionali del resto Lovaglio gode di sincera stima, e qualcuno sussurra che potrebbe anche accettare un incarico all’estero. E Londra è una piazza perfetta per incontrare le persone che contano. Specie a Canary Wharf, nell’East End, distretto di Tower Hamlets, in quella che una volta era la zona portuale e che è diventata il centro degli affari londinesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gita a Londra per Lovaglio e la giustizia «tra capo e collo» di Tajani: le pillole del giorno

Articoli correlati

Tajani punta al Sud America con Silli: le pillole del giornoLa nomina dell’ex sottosegretario agli Esteri all’IILA servirebbe al leader di Forza Italia per far sentire il suo peso all’interno del governo.

I grattacapi di Marano tra genero e Olimpiadi e le altre pillole del giornoChe fine ha fatto l’audit interno che doveva chiarire l’assunzione del fidanzato della figlia del presidente ad interim della Rai? Se lo chiedono in...

Contenuti e approfondimenti su Gita a Londra per Lovaglio e la...

Temi più discussi: Bambino rischia di rinunciare la gita a Londra, ma il consolato rumeno gli concede cittadinanza e documento: potrà partire; Oltre 100.000 tulipani pluripremiati trasformeranno i giardini di questo storico palazzo reale in un paradiso da cartolina questa primavera; Garlasco, proroga per le consulenze sui pc di Poggi e Stasi: indagini ancora aperte; In gita in Alpago con l'amico, scivola da un sentiero e precipita per 100 metri. Morto sul colpo escursionista di Conegliano.

Bambino adottato rischia di rinunciare la gita a Londra, ma il consolato rumeno gli concede cittadinanza e documento: potrà partireSi chiude con un lieto fine la vicenda del dodicenne che rischiava di non poter partecipare al viaggio studio a Londra perché senza ... msn.com

Passaporto negato, 12enne deve rinunciare alla gita a Londra perché «apolide»: la mamma affidataria scrive a MattarellaUn bambino e il suo piccolo sogno: partire per Londra con i suoi compagni, negato da un passaporto a cui non ha diritto. È la storia di un ragazzino di 12 anni, nato in Italia da genitori rumeni, che ... ilmessaggero.it

LA GITA CON GLI AMICI FINISCE IN TRAGEDIA | Paolo cade in un canalone e muore - facebook.com facebook

VITTORIA DELLA LEGA, ANNULLATA LA GITA IN MOSCHEA Dopo le nostre segnalazioni e la nostra opposizione a questa scelta, per fortuna la gita organizzata dalla #scuola di Trezzo sull'Adda nella #moschea di Mezzago è stata annullata. Basta con l'isla x.com