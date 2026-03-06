Oggi si segnala che il presidente di una società sportiva ha accusato l’intelligenza artificiale di aver prodotto telefonate false utilizzando la sua voce. Nel frattempo, un altro dirigente ha dichiarato di non voler più uno stadio, mentre si continua a parlare di un attacco hacker rivolto ai tifosi. La vicenda coinvolge diverse figure e temi legati al mondo dello sport e della tecnologia.

L’ultima del presidente della Lazio? Prendersela con chi diffonde «parole con la mia voce». Intanto l’ex sindaco attacca l’impianto a Pietralata. Mentre sul referendum sarà un lunedì di fuoco con Landini. Le chicche di L43. Nuova puntata dell’infinita telenovela laziale, con il presidente della società, Claudio Lotito, che ha accusato l’intelligenza artificiale di produrre telefonate fake, dove si ascoltano «parole che vengono diffuse con la mia voce». Insomma, roba da tifosi hacker, gente che sarebbe capace di produrre audio imitando alla perfezione anche i funamboleschi concetti, oltre al modo di parlare, di Lotito. Intanto la tifoseria continua a protestare, e anche al prossimo turno il raduno è fissato a Ponte Milvio, senza entrare nello stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lotito contro i tifosi hacker, Marino non vuole lo stadio: le pillole del giorno

