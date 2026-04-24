In un nuovo capitolo delle relazioni internazionali, gli Emirati Arabi Uniti hanno rivelato i costi della protezione offerta dagli Stati Uniti. La situazione mette in evidenza come le alleanze militari possano comportare conseguenze impreviste, e come le nazioni si trovino spesso a dover affrontare sfide legate alla stabilità e alla sicurezza. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e rapporti di forza tra potenze globali e paesi alleati.

C’è una lezione che torna sempre nelle crisi internazionali: gli imperi credono di esportare sicurezza e finiscono per importare instabilità. È esattamente quello che sta accadendo nel Golfo. Secondo il Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto colloqui con Washington per ottenere una rete di sicurezza finanziaria, fino a evocare, in caso di grave carenza di dollari, la possibilità di vendere petrolio in yuan o in altre valute. Non è ancora una rottura del sistema del petrodollaro, ma è già qualcosa di più di un malumore: è u n avvertimento strategico. Il punto non è solo monetario. Il dirham è ancorato al dollaro e la stessa banca centrale emiratina ricorda che interviene per mantenerne la stabilità.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Emirati scoprono il prezzo della protezione americana

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