Gli alunni della Silone di Montesilvano scoprono barriere e pregiudizi e si preparano a diventare Sentinelle della civiltà

Gli studenti delle classi della primaria Ignazio Silone di Montesilvano si stanno preparando a diventare “Sentinelle della civiltà”. Sono ragazzi che hanno iniziato a scoprire le barriere e i pregiudizi presenti nelle loro comunità e vogliono fare la differenza. Nei prossimi mesi, molte di queste giovani persone si impegneranno per promuovere rispetto e tolleranza tra i loro coetanei e non solo.

Prosegue il percorso che l'associazione Carrozzine Determinate ha iniziato con quattro classi della primaria che, ottenuto il diploma, saranno ambasciatori e portatori dei valori dell'inclusione Ci saranno presto tante nuove "sentinelle della civiltà" a Montesilvano e sono gli alunni di quattro classi della primaria dell'istituto comprensivo Ignazio Silone di Montesilvano. Ora, grazie al percorso fatto con l'associazione Carrozzine determinate guidata da Claudio Ferrante, diventeranno ambasciatori dell'inclusioni, chiamati ad abbattere barriere e pregiudizio. I ragazzi hanno iniziato il percorso, articolato in più giornate, che li porterà ad ottenere il diploma di "Sentinelle della civiltà", ma soprattutto a guardare il mondo con occhi più consapevoli, inclusivi e attenti ai diritti di tutti.

