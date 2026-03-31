Ponte Chiasso 7 monete d’argento da un chilo nella ruota di scorta | cosa salta fuori al controllo

Durante un controllo di routine al valico, gli agenti hanno trovato sette monete d’argento dal peso totale di un chilo nella ruota di scorta di un veicolo. La scoperta ha portato a un approfondimento, rivelando una quantità di metallo prezioso superiore a quella dichiarata dal conducente. Le monete sono state sequestrate mentre prosegue l’indagine per chiarire i motivi della presenza e la provenienza.

Fermato al valico dopo un controllo mirato: le monete scoperte nel vano della ruota di scorta, scattano sanzioni pesanti Controllo di routine al valico, ma qualcosa non torna. E infatti emerge molto più di quanto dichiarato. Succede al valico di Ponte Chiasso, dove nei giorni scorsi gli agenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli insieme ai militari della guardia di finanza hanno fermato un automobilista in ingresso in Italia. Alla domanda di rito – se trasportasse merce o valori – l’uomo, cittadino italiano alla guida di una Ford Mustang, ha risposto negativamente. Un atteggiamento che però non ha convinto gli operatori, anche perché durante il controllo avrebbe cercato di ostacolare le verifiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ponte Chiasso, 7 monete d’argento da un chilo nella ruota di scorta: cosa salta fuori al controllo Articoli correlati A9 Lainate–Como–Chiasso: chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrataInterventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio. Venti chili di droga nascosti nella ruota di scorta: due arrestiAd inizio settimana la Guardia di Finanza ha fermato un'auto con targa francese all'entrata del casello di Padova Ovest.