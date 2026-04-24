Gli amici di Cossi | Il food truck serviva per vendere droga? Non ci crediamo

Da padovaoggi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amici di Marco Cossi hanno espresso sconcerto riguardo alle accuse rivolte al food truck che si trovava in zona, negando che fosse utilizzato per vendere droga. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa tra i clienti abituali del bar situato in via Padova, vicino all'abitazione di Cossi. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi frequenta regolarmente il locale, dove si respira un’atmosfera di incertezza e confusione.

Più che rabbia, ai tavolini del Centralino, il bar in via Padova proprio sotto a dove abitava Marco Cossi, si respira un senso di smarrimento. Da quando ieri, giovedì 23 aprile, è emerso il contenuto del racconto reso agli inquirenti da Samuele Donadello, che si trova in carcere con l’accusa di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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