Gli amici di Cossi | Il food truck serviva per vendere droga? Non ci crediamo

Gli amici di Marco Cossi hanno espresso sconcerto riguardo alle accuse rivolte al food truck che si trovava in zona, negando che fosse utilizzato per vendere droga. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa tra i clienti abituali del bar situato in via Padova, vicino all'abitazione di Cossi. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi frequenta regolarmente il locale, dove si respira un’atmosfera di incertezza e confusione.