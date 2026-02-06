Castiglion Fiorentino celebra l’amore | cerimonia con le coppie che festeggiano 50 60 e 70 anni di matrimonio

Questa mattina a Castiglion Fiorentino si è tenuta una cerimonia speciale per le coppie che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Le coppie si sono ritrovate nel municipio per ricevere un riconoscimento e festeggiare insieme tanti anni di amore e convivenza. La giornata è stata un’occasione per ricordare i valori della famiglia e per condividere un momento di festa con i cittadini.

L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino celebra le coppie che hanno festeggiato lo scorso anno 50, 60 anni e 70 anni di matrimonio. Il sindaco Mario Agnelli saluterà le cittadine e i cittadini che hanno raggiunto questi traguardi tanto importanti proprio il giorno di San Valentino.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Castiglion Fiorentino Cerimonia San Giovanni Valdarno celebra le coppie con 50 anni di matrimonio San Giovanni Valdarno rende omaggio alle coppie che hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, celebrando il loro amore e impegno durante una cerimonia a Palazzo d’Arnolfo. Festa per gli anniversari di matrimonio di 124 coppie cervesi: c'è chi celebra 70 anni di amore Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Castiglion Fiorentino Cerimonia Argomenti discussi: Castiglion Fiorentino: festa di San Biagio a Montecchio Vesponi; Oggi la messa per celebrare il santo patrono San Biagio: invito aperto a tutti coloro che vogliono partecipare.; Castiglion Fiorentino: domani 31 gennaio arriva la rassegna Scrittori in Circolo, incontri promossi dalla Rete Documentaria Aretina con le biblioteche di 11 Comuni aderenti e i circoli di lettura; A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Castiglion Fiorentino celebra l’amore: cerimonia con le coppie che festeggiano 50, 60 e 70 anni di matrimonioL’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino celebra le coppie che hanno festeggiato lo scorso anno 50, 60 anni e 70 anni di matrimonio. Il sindaco Mario Agnelli saluterà le cittadine e i citta ... arezzonotizie.it Castiglion Fiorentino celebra l’olio nuovo con Gioacchino BonsignoreArezzo, 24 novembre 2025 – Castiglion Fiorentino celebra l’olio nuovo con Gioacchino Bonsignore. Un pomeriggio di festa al Chiostro di San Francesco. A Carlo Mercanti il premio del Miglior Olio ... lanazione.it PIANO INTEGRATO DI SALUTE Castiglion Fiorentino, è in programma il prossimo martedì, 10 febbraio, ore 17.00 Sala San Michele – Palazzo Comunale, l’ultimo incontro per il percorso partecipato per la definizione del Piano Integrato di Salute, il cosiddett facebook Che cosa sta succedendo a Castiglion Fiorentino Con @Giulio_Golia e @francidistef vi raccontiamo un nuovo caso di vicini da incubo #LeIene x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.