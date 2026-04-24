Gli agenti dell’Ice hanno accompagnato un padre lontano dalle sue figlie in un’operazione di frontiera negli Stati Uniti. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e della pubblica opinione. Nella foto dell’anno del 2025 si vedeva un bambino ferito gravemente a Gaza a causa di un’esplosione. Per il 2026, il focus si sposta sulle misure restrittive nei confronti dei migranti negli Stati Uniti.

La foto dell’anno del 2025 era l’immagine di un bambino mutilato da una bomba a Gaza. Per il 2026, invece, World Press Photo ha scelto il grido disperato di due ragazze di tredici e quindici anni, che cercano di trattenere il padre Luis mentre l’ ICE, la polizia migratoria americana, lo porta via per rispedirlo in Ecuador. Nessun precedente penale e una famiglia da mantenere a New York: dovranno sopravvivere alla perdita del padre. A pensarci bene, è una mutilazione anche quella. Carol Guzy, la vincitrice (Zuma press, the Miami Herald), ha già fotografato contesti altamente drammatici, dal Kosovo all’Ucraina passando per Haiti, e ha vinto quattro Pulitzer.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli agenti dell’Ice separano il padre dalle figlie. La stretta sui migranti Usa nella foto dell’anno

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