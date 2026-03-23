La loro presenza tra le strade di Minneap0lis aveva scatenato la protesta nelle settimane in cui le loro retate terrorizzavano il Minnesota e non solo. E ora Trump ha deciso di portare anche negli aeroporti gli uomini dell’ Immigration and Customs Enforcement, gli stessi dispiegati a migliaia dalla Casa Bianca in diverse città degli Stati Uniti per mostrare il suo pugno duro contro i migranti. Stretto tra una guerra all’Iran che non sta andando come previsto e i malumori della sua base, il tycoon ha dunque deciso di spostare nuovamente l’attenzione su un terreno caro alla sua base – quello della sicurezza e dell’immigrazione – spedendo gli agenti dell’Ice a lavorare fianco degli impiegati della Tsa – la sicurezza aeroportuale – per alleggerirne il carico e ridurre il caos negli scali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump porta gli agenti dell’Ice negli aeroporti Usa. Così sposta l’attenzione dalla guerra e dai malumori della base

Articoli correlati

Trump attacca i democratici: “L’Ice negli aeroporti per aiutare gli agenti della sicurezza”Donald Trump torna ad attaccare i democratici sul fronte della sicurezza interna e dell’immigrazione, annunciando che da lunedì l’ Ice potrebbe...

Agenti ICE negli aeroporti Usa, lo zar dei confini: “Trump ha avuto una grande idea”L’amministrazione Trump sta pianificando di dispiegare agenti dell’ICE negli aeroporti per, a quanto dichiarato, alleggerire le lunghe code ai...

Contenuti e approfondimenti su Trump porta

Temi più discussi: Trump minaccia i dem: Agenti Ice negli aeroporti da lunedì se non si evita lo shutdown; Trump: Da domani agenti dell'ICE negli aeroporti; Trump manda l'Ice negli aeroporti; Trump, da domani agenti dell'Ice negli aeroporti Usa.

Usa, Trump manda gli agenti dell'Ice negli aeroporti. I sindacati: Escalation pericolosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump manda gli agenti dell'Ice negli aeroporti. I sindacati: 'Escalation pericolosa' ... tg24.sky.it

Trump invia gli agenti dell’immigrazione negli aeroporti: polemiche sulla sicurezza e sullo shutdownNelle prossime ore negli aeroporti degli Stati Uniti entreranno in servizio gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), inviati dall’amministrazione di Donald Trump per affiancare il pe ... online-news.it

"Trump è nudo. Questa guerra conviene a Israele e porta il disastro economico da noi" L'editoriale di Corrado Formigli facebook

C’è un elefante nella stanza che meloni finge di ignorare. Trump porta avanti una linea di politica internazionale che mette sempre più in discussione il quadro delle regole e delle alleanze costruite dall’Occidente negli ultimi decenni. @Azione_it x.com