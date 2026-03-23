Trump porta gli agenti dell’Ice negli aeroporti Usa Così sposta l’attenzione dalla guerra e dai malumori della base

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La loro presenza tra le strade di Minneap0lis aveva scatenato la protesta nelle settimane in cui le loro retate terrorizzavano il Minnesota e non solo. E ora Trump ha deciso di portare anche negli aeroporti gli uomini dell’ Immigration and Customs Enforcement, gli stessi dispiegati a migliaia dalla Casa Bianca in diverse città degli Stati Uniti per mostrare il suo pugno duro contro i migranti. Stretto tra una guerra all’Iran che non sta andando come previsto e i malumori della sua base, il tycoon ha dunque deciso di spostare nuovamente l’attenzione su un terreno caro alla sua base – quello della sicurezza e dell’immigrazione – spedendo gli agenti dell’Ice a lavorare fianco degli impiegati della Tsa – la sicurezza aeroportuale – per alleggerirne il carico e ridurre il caos negli scali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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