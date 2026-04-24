Giustizia a Reggio | allarme organico il piano per il distretto

A Reggio Calabria, il procuratore ha richiesto l'inserimento di nuovi pubblici ministeri per far fronte all'aumento dei carichi di lavoro. Durante un incontro con il Consiglio giudiziario, sono stati discussi i problemi legati alla scarsità di personale e alle conseguenze di questa situazione sull'attività giudiziaria. La richiesta mira a rafforzare l'organico e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario locale.

? Cosa sapere Il procuratore Paci chiede nuovi pubblici ministeri a Reggio durante l'incontro col Consiglio giudiziario.. Le richieste di rinforzo organico per l'ufficio reggiano sono pendenti dal 2022.. Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha lanciato un allarme riguardo alla carenza di risorse umane a Reggio durante l’incontro con il Consiglio giudiziario, avvenuto ieri nel palazzo di giustizia reggiano. La giornata di ieri è stata caratterizzata da un intenso confronto sulla gestione della giustizia nel distretto, con la visita di una delegazione proveniente dalla Corte d’Appello di Bologna. Il Consiglio giudiziario, organo che opera in modo decentrato rispetto al Consiglio superiore della magistratura, ha scelto di fermarsi a Reggio per un confronto diretto con gli uffici locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia a Reggio: allarme organico, il piano per il distretto Notizie correlate Reggio: il PD suona l’allarme sul referendum giustiziaVenerdì 13 marzo, il Circolo del Partito Democratico di Reggio Calabria ha trasformato il ristorante La Lampara sul lungomare di Pellaro in un punto... Reggio, il Castello Aragonese si accende: nasce un distretto d’arteIl Castello Aragonese di Reggio Calabria si prepara a diventare il fulcro di un palinsesto artistico che va dall’11 al 24 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il consiglio giudiziario. Tappa anche a Reggio. Paci: Allarme organico; Allarme bomba a Napoli Nord, tribunale evacuato; Aemilia ruppe gli argini, ma dobbiamo fare di più; Nasce a Reggio Calabria il Comitato della società civile per il NO al referendum sulla giustizia. Il consiglio giudiziario. Tappa anche a Reggio. Paci: Allarme organicoUna giornata di confronto sullo stato della giustizia e le sue necessità . Il procuratore ha colto l’occasione per sollevare gravi problemi di risorse . msn.com Giustizia al collasso a Ravenna: grave carenze di personale, aule a rischio chiusura, pratiche ferme. L’allarme di Tribunale e Procura: Servono fondiGiustizia in crisi a Ravenna. Allarme di Tribunale e Procura: grave carenze di personale e strutture al collasso. Servono fondi dal Ministero ... ravennanotizie.it Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Meloni: «Ok Corte Ue su Cpr, persi due anni per letture giudiziarie forzate» - facebook.com facebook La corte europea di giustizia non ha emesso una sentenza sui cpr in Albania. È arrivato solo il parere dell’avvocatura che propone un orientamento con diversi paletti. La sentenza arriverà a breve Lo spiego qui x.com