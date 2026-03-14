Venerdì 13 marzo, il Circolo del Partito Democratico di Reggio Calabria ha organizzato un incontro al ristorante La Lampara sul lungomare di Pellaro, dedicato al referendum sulla giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di membri del partito che hanno espresso preoccupazioni e richiesto attenzione sulla questione. La manifestazione ha attirato diversi presenti interessati alle future decisioni sulla riforma.

Venerdì 13 marzo, il Circolo del Partito Democratico di Reggio Calabria ha trasformato il ristorante La Lampara sul lungomare di Pellaro in un punto focale per il dibattito sulla riforma della giustizia. L’incontro, guidato dal segretario Paolo Scudo e coordinato da Barbara Panetta, ha riunito cittadini e esperti per analizzare le implicazioni del referendum costituzionale imminente. Tra i relatori spiccano la figura tecnica del magistrato Santo Melidona e quella storica di Ciccio Riccio, ex dirigente nazionale di diverse formazioni di sinistra. Il risultato pratico dell’evento è stato duplice: un invito esplicito a votare contro la proposta referendaria e una mobilitazione per sostenere Mimmo Battaglia nelle prossime primarie per la scelta del sindaco di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: il PD suona l’allarme sul referendum giustizia

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