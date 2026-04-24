Giuramento della Marina Molfetta | Cerimonia che unisce e prepara al futuro

Questa mattina sulla Rotonda del Lungomare a Molfetta si è svolta la cerimonia di giuramento degli Allievi Marescialli e dei Volontari in Ferma Iniziale della Marina Militare. Alla manifestazione ha partecipato il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo. L’evento si è svolto in un clima di solidarietà e si è concluso con l’atto ufficiale di impegno dei giovani che entreranno a far parte della Marina.

Tarantini Time Quotidiano Questa mattina il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo Carlo Molfetta ha preso parte, sulla Rotonda del Lungomare, alla cerimonia di giuramento degli Allievi Marescialli e dei Volontari in Ferma Iniziale della Marina Militare. Alla manifestazione hanno partecipato autorità civili e militari, insieme a familiari e amici giunti da tutta Italia, riuniti attorno al momento simbolico del “Lo Giuro” pronunciato dai militari. “Sono sempre molto attratto da questo tipo di cerimonie, per i miei trascorsi nell’Arma dei Carabinieri. Avendo partecipato attivamente al giuramento, da militare, posso immaginare l’emozione provata dai ragazzi, davanti ai parenti, amici, a tutta la folla presente al Giuramento.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Giuramento della Marina, Molfetta: “Cerimonia che unisce e prepara al futuro” Notizie correlate Cerimonia del Giuramento Solenne alla Marina Militare di Taranto: 360 nuovi volontari iniziano il servizioSi è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto la Cerimonia del Giuramento Solenne di 360 Volontari in Ferma Iniziale... "FermaMente": un progetto innovativo che unisce passato e futuro nel segno della curaMESAGNE - Si terrà martedì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “F. Aggiornamenti e dibattiti Giochi Mediterraneo, Molfetta a cerimonia allievi Marina 'sinergia importante'Ho sempre un forte legame con queste cerimonie per la mia esperienza nell'Arma dei Carabinieri. Vedere i ragazzi al giuramento, davanti a famiglie e autorità, è sempre un momento di grande emozione. ansa.it Taranto, giuramento della Marina Militare: bus deviati dal 20 al 24 aprile. Ecco tutte le variazioniKyma Mobilità annuncia modifiche a linee urbane e suburbane per prove tecniche e cerimonia sulla Rotonda del Lungomare. Cambiano percorsi e fermate in centro città ... lagazzettadelmezzogiorno.it