FermaMente | un progetto innovativo che unisce passato e futuro nel segno della cura

Martedì 28 aprile alle 17:30 si svolgerà presso il Centro Polivalente “F. Bardicchia” la presentazione finale del progetto “FarmaMente: tra storia e innovazione a Mesagne”. L’iniziativa è stata promossa dal Club Inner Wheel – Appia di Mesagne e dall’Istituto Comprensivo Carducci-Materdona. La manifestazione chiude un percorso che ha coinvolto diverse realtà locali, con l’obiettivo di mettere in relazione passato e futuro nel settore della cura e della salute.

MESAGNE - Si terrà martedì 28 aprile alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “F. Bardicchia”, la presentazione conclusiva del progetto innovativo “FarmaMente: tra storia e innovazione a Mesagne”, promosso dal Club Inner Wheel – Appia di Mesagne e l’Istituto Comprensivo Carducci-Materdona.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Un rifugio per gatti in carcere: il progetto che unisce cura degli animali e reinserimento dei detenutiUn rifugio per gatti che non sarà soltanto un luogo di accoglienza per animali fragili, ma anche uno spazio capace di generare lavoro, formazione e... Leggi anche: 'Il futuro della cura', al via progetto formativo per 50mila professionisti della salute Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FermaMente: un progetto innovativo che unisce passato e futuro nel segno della cura; Bagnolo Mella, la Rsa incassa 2,7 milioni dalla vendita dei sito agricolo; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi PMI Aperti. Cadute degli anziani ricoverati, progetto sperimentale della Asl di SassariUn progetto innovativo per ridurre le cadute degli anziani: è partita in questi giorni la sperimentazione di un progetto ideato dalla Asl di Sassari che mira a testare un sistema intelligente di ... ansa.it One Health, progetto innovativo per formazione sostenibile e integrata in veterinariaRoma, 27 ott. (Adnkronos) - Il progetto di formazione in Medicina Veterinaria dell'Università di Roma Tor Vergata segna una svolta importante nell'ambito educativo e scientifico, promuovendo un ... iltempo.it Dritto e rovescio. . "Io sono fermamente contrario alla legalizzazione delle armi!" Gianluigi Paragone a #drittoerovescio - facebook.com facebook #CrescendoGiocando Crediamo fermamente che il benessere di un bambino passi anche attraverso il #gioco, specialmente nei luoghi di cura. un bambino che gioca è un bambino che si sente al sicuro x.com