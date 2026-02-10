Giacomo Matteotti e sua moglie Velia Titta ricordati al Centro giovanile di Torrette

Dal 11 al 13 febbraio 2026, il Centro giovanile di Torrette ospiterà un evento dedicato a Giacomo Matteotti e sua moglie Velia Titta. La manifestazione si tiene in occasione dell’anniversario dell’assassinio del leader socialista e mira a ricordare il loro ruolo nella storia italiana. Saranno esposte fotografie, documenti e si svolgeranno incontri per approfondire la figura di Matteotti e il suo impegno politico.

ANCONA –Dall'11 al 13 febbraio 2026 il Centro giovanile Torrette ospiterà il progetto culturale e commemorativo "Velia e Giacomo", dedicato a Giacomo Matteotti e a sua moglie Velia Titta, in occasione dell'anniversario dell'assassinio di Matteotti.L'iniziativa comprende un'animazione in 2D, una mostra itinerante e un albo illustrato. La mostra sarà aperta l'11 febbraio dalle 17,30 alle 19,30, il 12 e 13 febbraio dalle 16,30.

