Nella quinta tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, Giulio Pellizzari ha concluso in solitaria sulla salita del Montoppio, staccando tutti gli altri concorrenti. Dopo un’azione decisa, è arrivato da solo al traguardo di Bolzano, conquistando così la vittoria di tappa. La gara si è conclusa con Pellizzari che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, assicurandosi il successo.

Colpo doppio, chiusura migliore non poteva esserci. Quinta tappa per il Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026, a trionfare è Giulio Pellizzari con un’azione meravigliosa. L’azzurro ha fatto la differenza sull’ultima salita ed è arrivato in solitaria sul traguardo di Bolzano prendendosi oltre alla vittoria parziale anche la classifica generale. Un vero e proprio dominio per l’uomo della Red Bull – BORA – hansgrohe. Da segnalare che l’Italia non aveva mai vinto il Tour of the Alps, l’ultima affermazione risale a quando si chiamava ancora Giro del Trentino. Dodici corridori sono andati all’attacco nella...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari vince il Tour of the Alps! Stacca tutti sul Montoppio e arriva da solo a Bolzano!

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