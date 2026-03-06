Giulio Pellizzari | Alla Strade Bianche per lottare in prima fila

Alla Strade Bianche, Giulio Pellizzari si prepara a scendere in corsa con l’obiettivo di lottare in prima fila. La corsa, che si svolge su un percorso di strade sterrate e terreni misti, è considerata un appuntamento importante per i giovani ciclisti e per chi desidera rafforzare la propria posizione in classifica. La gara si svolge nel contesto delle competizioni di primavera e attira molti appassionati.

Con l'attenzione rivolta alle gare di primavera, la Strade Bianche si presenta come palcoscenico decisivo per i giovani talenti e per chi cerca conferme. Il debutto di Giulio Pellizzari, corridore marchigiano, segna un momento chiave di questa edizione: l'opportunità per valutare potenzialità, stile di guida e adattamento a un percorso che alterna sterrati e salite secche. Alla prima partecipazione al percorso delle Strade Bianche, Pellizzari ha potuto osservare dal vivo le difficoltà del tracciato. Si prepara a partire con l'intento di avanzare nel gruppo il prima possibile, affidandosi a una partenza decisa e a una gestione energetica accurata.