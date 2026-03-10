Giulio Pellizzari da applausi alla Tirreno - Adriatico | è secondo in classifica generale

A San Geminiano, il ciclista Giulio Pellizzari ha ottenuto un eccellente secondo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico, attirando l’attenzione degli appassionati. La corsa ha visto anche il leader Isaac Del Toro salire in prima posizione, mentre Pellizzari ha dimostrato di essere tra i protagonisti di questa edizione. La gara si è accesa con cambi di leadership e sorprese lungo il percorso.

San Geminiano, 10 marzo 2026 - Uno scossone di classifica, con Isaac Del Toro che balza in testa ma soprattutto il marchigiano Giulio Pellizzari che alla seconda tappa della Tirreno Adriatico, ha dimostrato di essere in gran forma tenendo la ruota non solo del giovane della Uae ma anche di un fenomeno come Van Der Poel. Terzo al traguardo di San Gimignano e secondo nella classifica generale a solo 3 secondi alle spalle del nuovo leader Del Toro annunciando il sicuro spettacolo che saprà dare nelle prossime tappe, magari proprio nella sua tappa di casa, sabato, dalla sua San Severino Marche a Camerino. Tirreno Adriatico 2026: le 3 tappe nelle Marche (compreso il gran finale) Pellizzari, la sua tappa di oggi alla Tirreno.