Nella quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto gli atleti e gli organizzatori. Un ciclista ha dichiarato di non sentirsi ancora completamente sicuro nei giorni precedenti, ma ha deciso di ripagare la squadra con una prestazione significativa. La gara si è conclusa con un colpo doppio e una chiusura perfetta, segnando la fine delle competizioni di quest’edizione.

Colpo doppio e chiusura perfetta: non poteva esserci epilogo migliore per la quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. A Bolzano è Giulio Pellizzari a prendersi la scena con un’azione brillante sull’ultima salita, che gli ha permesso di arrivare in solitaria al traguardo e di conquistare non solo la vittoria di giornata, ma anche la classifica generale. Un dominio netto per l’azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe, in una corsa che entra anche nella storia: l ’Italia non aveva mai vinto il Tour of the Alps, ultima affermazione risalente ai tempi in cui la corsa si chiamava ancora Giro del Trentino.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Nei giorni scorsi non mi sentivo ancora così sicuro, ho voluto ripagare la squadra”

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