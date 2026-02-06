Nainggolan sicuro | Rifarei tutto In Serie A potrei giocare ancora Il livello si è abbassato I tifosi dell’Inter mi hanno voluto bene Sulla Roma…

Radja Nainggolan torna a parlare e lo fa con convinzione. L’ex centrocampista dell’Inter dice di essere pronto a riprendere a giocare in Serie A e non nasconde che, secondo lui, il livello del calcio italiano si è abbassato nel tempo. Ricorda con affetto i tifosi dell’Inter, che gli hanno sempre dimostrato affetto, e non esclude un ritorno nel massimo campionato italiano. Intanto, però, non ha ancora deciso se riprendere l’attività.

