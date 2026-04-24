Giugliano scoppia condotta idrica sotto il manto stradale | chiusa via Licoda

questa mattina nel centro storico di Giugliano, una condotta idrica sotto il manto stradale si è rotta, causando problemi ai residenti e agli automobilisti. Per motivi di sicurezza, gli agenti della Polizia Municipale hanno deciso di chiudere al traffico via Licoda, l’importante strada che collega piazza Trivio con via Dante Alighieri. La chiusura è stata comunicata per consentire i lavori di riparazione e mettere in sicurezza l’area.

Disagi per residenti e automobilisti questa mattina nel centro storico di Giugliano. Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso al traffico via Licoda, arteria di collegamento tra piazza Trivio e via Dante Alighieri. Una perdita idrica ha reso necessario un intervento di urgenza dei tecnici del Comune. Gli operai stanno scavando sotto il manto stradale per raggiungere la condotta e riparare il danno. Ripercussioni sulla circolazione stradale. Da Via Aniello Palumbo, in direzione via Colonne, si è formata una lunga colonna di auto. Non è ancora chiaro quanto durerà l'intervento ma entro il pomeriggio - secondo quanto apprende Teleclubitalia - la riparazione dovrebbe essere portata a termine.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, scoppia condotta idrica sotto il manto stradale: chiusa via Licoda Notizie correlate Leggi anche: Allacciamento nuova condotta idrica, scatta la sospensione idrica a Salerno: i disagi Manto stradale dissestato da anni in via BadiaOrmai non ci facciamo più caso ma le nostre autovetture deformano cerchioni e gli ammortizzatori cedono, per non parlare della pericolosità di chi...