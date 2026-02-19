Manto stradale dissestato da anni in via Badia

A causa del manto stradale dissestato da anni, le auto in via Badia subiscono danni ai cerchioni e agli ammortizzatori. La strada, molto trafficata, collega viale Michelangelo a piazza Sant'Alfonso Maria dei Liguori e presenta buche profonde e crepe superficiali. I residenti segnalano frequenti problemi alle vetture e rischi per chi attraversa con moto o bici. Nonostante le riparazioni temporanee, la strada resta in condizioni critiche. La situazione preoccupa automobilisti e ciclisti che percorrono regolarmente questa arteria.

Ormai non ci facciamo più caso ma le nostre autovetture deformano cerchioni e gli ammortizzatori cedono, per non parlare della pericolosità di chi percorrere con mezzi a due ruote questo tratto molto trafficato di via Badia, che collega viale Michelangelo a piazza Sant'Alfonso Maria dei Liguori all'Uditore. Sono passati 5 anni dalla mia prima segnalazione e non è stato fatto nulla: si succedono le ammirazioni comunali ma il degrado rimane! Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: "Perché nessuno interviene davvero?" .🔗 Leggi su Palermotoday.it

