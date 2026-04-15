Giovedì 23 aprile 2026 alle 18:30 si terrà l'inaugurazione di una mostra presso la redazione di Teleclubitalia a Giugliano in Campania. L’esposizione presenta le opere di Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci, due artisti che uniscono manualità e arte nelle loro creazioni. L’evento offre l’opportunità di ammirare i lavori di questi due autori, che saranno presenti all’inaugurazione. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Protagonisti della mostra sono: Gerardo Di Fiore, che utilizza la gommapiuma per creare forme leggere e dinamiche, capaci di sfidare gravità e convenzioni visive grazie alla flessibilità del materiale. Cristina Cianci, che lavora con la cartapesta, materiale sostenibile e versatile, trasformandolo in opere modellate e suggestive, ricche di significato e sensibilità materica. “Manualità & Arte” si configura così come un’esperienza condivisa, un invito a esplorare le infinite possibilità della creatività contemporanea attraverso il dialogo tra materia, forma e immaginazione. L’evento è realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, a sostegno della promozione artistica e culturale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Manualità & Arte”, la redazione di Teleclubitalia ospita la mostra di Gerardo Di Fiore e Cristina Cianci

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