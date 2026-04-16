L’Amstel Gold Race 2026 si appresta a inaugurare il Trittico delle Ardenne, con la sua 60ª edizione. La corsa si svolge principalmente in territorio olandese, con un breve passaggio in Belgio. Il percorso è stato rivisto rispetto alle edizioni precedenti, con il famoso Cauberg ancora presente, ma non più come punto d’arrivo. La gara si conferma come una delle prime del trittico e si svolgerà nel solito contesto di strade collinari e salite brevi.

Toccherà come sempre all’Amstel Gold Race ad aprire il Trittico delle Ardenne. La classifica quasi interamente sul suolo olandese (c’è un piccolo sconfinamento in Belgio) è arrivata alla sua sessantesima edizione. Un numero incredibile di muri da affrontare (sono 33 in totale) con un percorso che è rimasto molto simile a quello dell’anno scorso, con il Cauberg che è tornato ad essere il fulcro decisivo della corsa, anche se farà da trampolino in vista dell’arrivo, magari con una volata emozionante come quella dello scorso anno, con la vittoria di Mattias Skjelmose davanti a Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, con il belga che dei tre sarà l’unico nuovamente al via e che dovrà prepararsi ad un duello con Thomas Pidcock.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race 2026: il percorso ai raggi X. Cauberg decisivo, ma non è più all’arrivo

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