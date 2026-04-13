La Ronde van Limburg 2026 si presenta con un percorso finale particolarmente impegnativo, caratterizzato da tratti con muri e pavé prima dell’arrivo a Tongeren. Questa corsa segue le fatiche della Parigi-Roubaix e si inserisce in una settimana che culminerà con l’Amstel Gold Race, offrendo agli atleti un banco di prova di notevole difficoltà in un calendario già ricco di appuntamenti prestigiosi.

Dopo le fatiche della Parigi-Roubaix, inizia una nuova impegnativa settimana per il ciclismo internazionale che si concluderà con l’Amstel Gold Race. Prima però si tornerà in Belgio, per affrontare mercoledì 15 aprile la Ronde van Limburg 2026. La corsa si disputa annualmente nella provincia del Limburgo e rappresenta una nuova entusiasmante sfida per gli interpreti delle prove di un giorno. Nonostante i diversi strappi e settori in pavé da sempre presenti, l’epilogo più frequente della corsa è stato l’arrivo in volata. Proprio allo sprint si impose nel 2025 Milan Fretin. La Ronde van Limburg 2026 riconferma il percorso delle edizioni precedenti con la partenza da Hasselt e l’arrivo a Tongeren dopo 178,4 chilometri mossi ed irregolari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ronde van Limburg 2026: il percorso ai raggi X. Circuito finale impegnativo con muri e pavé prima dell’arrivo a Tongeren

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