Giovi la Regione Toscana risponde ai bisogni della zona

La Regione Toscana ha annunciato interventi per soddisfare le esigenze della zona di Giovi. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale firmata dal capogruppo del Partito Democratico di Arezzo. La notizia riguarda l'attenzione dell’ente regionale verso le questioni locali e i programmi di intervento pianificati per questa area. La nota è stata pubblicata il 24 aprile 2026.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Giovi la Regione Toscana risponde ai bisogni della zona, così in una nota Donato Caporali Capogruppo PD Arezzo. «Ieri i l Presidente Giani ha dato rassicurazioni con specifiche progettuali che la frana del campo sportivo di Giovi verrà finalmente consolidata. Poco prima della campagna elettorale di sei anni fa ebbi modo di seguire la vicenda riguardante le richieste del Cas di Giovi nei confronti dell'amministrazione comunale di Arezzo. Da allora sono emerse gravi conseguenze per il rinnovo della convenzione della gestione dei locali che la scarpata sottostante, degradante, verso il Torrente Chiassa era oggetto di movimento franoso.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Frana di Giovi, dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpataArezzo, 23 aprile 2026 – Frana di Giovi, dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpata. Sanità, intesa raggiunta tra Regione e medici di base. Ancarani (Pd): "Più vicini ai bisogni dei cittadini"La consigliera regionale Pd commenta l’accordo: "Miglioriamo la presa in carico e riduciamo il ricorso improprio agli ospedali" “La firma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frana di Giovi, Ceccarelli: Dalla Regione risposta immediata e concreta. Ecco cosa significa cura del territorio; Frana di Giovi in provincia di Arezzo, dalla Regione 370mila euro; Toscana: consiglieri regionali Petrucci e Tucci (FdI),sull’indennità di Pronto Soccorso, cortocircuito innescato dalla Cgil. Il Governo mette i soldi, la Regione li toglie; Frana di Giovi dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpata. Frana di Giovi, Ceccarelli: Dalla Regione risposta immediata e concreta. Ecco cosa significa cura del territorioLa notizia dello stanziamento di 370mila euro da parte della Regione Toscana per la messa in sicurezza della frana a Giovi è la dimostrazione plastica di cosa significhi amministrare con prontezza e ... lanazione.it Innovazione, bando Regione Toscana per portare 15 pmi a S.FranciscoAvviso della Regione per la selezione di 15 micro, piccole, medie imprese, start up e Pmi innovative da ospitare a Casa Toscana, in California (Usa), dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 per l'evento 'T ... ansa.it Lucca Live. . Cultura diffusa, l’assessora regionale (Regione Toscana) Cristina Manetti a Maggiano Prosegue a Maggiano (Lu) il viaggio nella “cultura diffusa” promosso dall’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, impegnata in queste settimane in u - facebook.com facebook Regione Toscana - Giovanisì supporta gli Enti del Terzo Settore per la realizzazione di campi antimafia nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Destinari attività: giovani under 41 Contributo massimo: 10.000 € per progetto Scade: 1/6 bit.ly/4tlb6 x.com