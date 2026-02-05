Sanità intesa raggiunta tra Regione e medici di base Ancarani Pd | Più vicini ai bisogni dei cittadini

La Regione Emilia-Romagna e i medici di base hanno raggiunto un’intesa importante. Dopo mesi di negoziati, hanno firmato un accordo che punta a migliorare i servizi sul territorio. Ancarani del Pd dice che ora i medici sono più vicini ai bisogni dei cittadini e potrà cambiare molto nel modo in cui si gestisce la sanità locale. È un passo avanti, soprattutto per rafforzare l’assistenza nelle comunità.

La consigliera regionale Pd commenta l'accordo: "Miglioriamo la presa in carico e riduciamo il ricorso improprio agli ospedali" "La firma dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e i medici di medicina generale rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di rafforzamento e riorganizzazione della sanità territoriale, uno degli assi strategici per rispondere ai bisogni di salute delle comunità". Lo dichiara la consigliera regionale Valentina Ancarani commentando l'intesa raggiunta, che consolida il percorso di evoluzione del ruolo dei medici di assistenza primaria, inseriti in una rete professionale (Aft e Uccp) e fisica (Case della comunità) supportata da strumenti tecnologici e personale dedicato.

