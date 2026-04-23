Frana di Giovi dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpata

La Regione ha stanziato 370mila euro per interventi di messa in sicurezza della scarpata causata dalla frana di Giovi. La decisione arriva dopo un sopralluogo effettuato nelle ultime settimane e riguarda lavori di consolidamento della parete rocciosa. L’obiettivo è ridurre i rischi di ulteriori smottamenti e garantire la stabilità dell’area. Le operazioni di intervento sono previste nei prossimi mesi, con l’avvio delle attività di consolidamento.

Arezzo, 23 aprile 2026 – . Smottamento in prossimità del campo di calcio. Giani: ”Abbiamo fatto ricorso alle misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale” E’ di 370mila euro il contributo che la Regione Toscana h a concesso al Comune di Arezzo per l’intervento di sistemazione della scarpata che si trova in prossimità del campo di calcio in località Giovi. “Per finanziare interamente l’intervento – spiega il presidente Eugenio Giani - abbiamo fatto ricorso alle misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale ed è uno dei nostri interventi in favore della Toscana diffusa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana di Giovi, dalla Regione 370mila euro per la sistemazione della scarpata Notizie correlate Scarpata pericolosa, dalla Regione arrivano 370mila euro per GioviLa Giunta regionale ha approvato la delibera per l’adozione di un accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Arezzo, finalizzato alla... Dalla Regione 244mila euro per gli interventi urgenti sulla frana di Silvi paese: la priorità è riaprire la Sp29A comunicarlo è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, intervenuto al vertice convocato dal prefetto di Teramo,...