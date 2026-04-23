Servizio Civile Universale oltre 36mila domande presentate dai giovani della Campania
A poche settimane dalla scadenza, sono state presentate più di 36.000 domande dai giovani della regione per partecipare al Servizio Civile Universale 2026. Si tratta di un numero record rispetto alle edizioni precedenti, segnando un forte interesse tra i giovani locali. La cifra ufficiale si riferisce al bando ordinario aperto questa primavera, e rappresenta un aumento rispetto alle richieste degli anni passati.
Record di domande 2026“Sono 36.153 le domande presentate dai giovani della Campania al bando ordinario del Servizio civile universale 2026”. Lo dice l’assessora alle Politiche giovanili della Regione Campania, commentando il report pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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