Al PalaUda Tutti a canestro | giovani sport e inclusione

All'iniziativa parteciperà il Governatore del Distretto 108A Stefano Maggiani, autore del volume dedicato ai valori dello sport inclusivo, con la testimonianza speciale di Stefano Mancinelli Al PalaUda c'è Tutti a canestro: giovani, sport e inclusione. Un evento di sport, solidarietà e valori condivisi promosso dal Lions Club Chieti I Marrucini e dalla Fondazione Lions clubs per la solidarietà - Distretto 108A. L'appuntamento a Chieti è per venerdì 6 marzo, alle 9:30. "Lo sport è lo strumento più importante nella disabilità. Riesce a scardinare dalla mente il ricordo violento del trauma che ha provocato quella ferita dolorosa e rende la persona di nuovo protagonista della propria storia" le parole di Peppino Marchionni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

