A Cosenza, ieri si è svolto un torneo di calcio rivolto ai bambini presso il Kidelka Club, in occasione del 79° anniversario del Lions Day. L'evento ha coinvolto numerosi giovani appassionati di sport, offrendo loro un'occasione di gioco e socializzazione. La giornata ha visto la partecipazione di diverse squadre locali, che hanno condiviso momenti di sportività e divertimento.

Ieri, presso il Kidelka Club di Cosenza, un torneo di calcio per bambini ha segnato il 79° anniversario del Lions Day. L'evento, organizzato dalla Zona 22 del Lions International Distretto 108YA insieme alle ASD Rasteam e alla Cosenza Calcio Scuola Calcio, ha trasformato il campo sportivo in un centro di aggregazione sociale e sensibilizzazione alimentare. Il valore del servizio tra sport e impegno sociale L'iniziativa non è un evento isolato, ma si inserisce nel solco di una tradizione che risa .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, il calcio unisce i giovani: sport e inclusione per il Lions Day

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