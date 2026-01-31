Mister Mondo Ferdinando De Giorgi a Padova | Istruzione e sport crescono insieme E l' errore

Ferdinando De Giorgi, conosciuto come “Mister Mondo”, ha parlato a Padova di come sport e istruzione possano crescere insieme. Durante un convegno all’Università di Padova, ha spiegato che la doppia carriera sta diventando una strada normale, non più un’eccezione, ma un percorso organizzato e riconosciuto. De Giorgi ha sottolineato l’importanza di imparare dagli errori e di integrare le esperienze sportive con lo studio, offrendo un esempio concreto di come si possa costruire un futuro senza rinunciare alla

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.