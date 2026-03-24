Là dove crescono i bergamotti incontro con Raf Lindia

A Roma, la rapina della nipote di un miliardario statunitense, candidato alla presidenza, viene attribuita alla ’ndrangheta. La CIA decide di coinvolgere un giornalista del New York Times per seguire la vicenda. L’episodio si svolge nel contesto di un’azione investigativa internazionale, con l’obiettivo di risolvere il rapimento e affrontare le complicazioni legate alla criminalità organizzata.

Quando la nipote del miliardario Gerald Barry, candidato alla presidenza degli Stati Uniti, viene rapita a Roma dalla ’ndrangheta, la CIA vede una sola via d’uscita: affidarsi a un giornalista del New York Times. Mike Bruno non è un agente né un eroe, ma un uomo qualunque trascinato in una missione che sfiora l’assurdo. Per salvare una bambina dovrà immergersi nella Calabria più oscura, fatta di ombre, violenza e segreti antichi. Eppure, in quella stessa terra, Mike scoprirà anche un altro volto: una Calabria luminosa, autentica, sorprendente, capace di mostrare una bellezza che resiste, nonostante tutto.Là Dove Crescono i Bergamotti è un thriller che intreccia tensione, emozione e poesia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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