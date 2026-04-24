In occasione della Giornata mondiale per gli Animali da laboratorio, si ricorda come questi animali vengano spesso rinchiusi in spazi ridotti, sottoposti a pratiche invasive e, al termine degli esperimenti, uccisi. Le operazioni prevedono confinamenti, immobilizzazioni, iniezioni e inalazioni che possono essere dannose o fatali. Questo trattamento viene applicato anche a quegli animali che sopravvivono agli esperimenti.

Vengono confinati, immobilizzati, costretti a iniezioni e inalazioni potenzialmente letali. Alla fine dei test i superstiti vengono comunque uccisi. La Giornata mondiale per gli Animali da Laboratorio vuole rammentare proprio questo: come “le cavie ” sopportino di tutto per il solo peccato di non essere nati esseri umani. Istituita nel 1979, questa Giornata funge da catalizzatore per i movimenti sociali che intendono mettere fine alle sofferenze animali. E oggi 24 aprile le cifre di animali usati per la sperimentazione – e morti in nome della scienza – sono più vivide che mai: più di 100 milioni nel mondo, oltre 9 milioni in Europa e circa 400 mila in Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale per gli Animali da laboratorio: è ancora una sofferenza necessaria o esistono altre strade?

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