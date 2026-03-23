Città Spugna | in Provincia un laboratorio dedicato alla Giornata Mondiale dell’Acqua

Si è svolto questa mattina, nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, l’incontro “Città Spugna – Restituire l’acqua al ciclo naturale per una città resiliente ai cambiamenti climatici”, iniziativa promossa nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Acqua e inserita nel progetto regionale ConCittadini – Rete Piacenza A.S. 2025-2026. Alessandra Bonomini del Ceas – Comune di Piacenza ha guidato il momento formativo dedicato al ruolo delle “città spugna”, illustrando come interventi diffusi sul territorio urbano - aree verdi permeabili, sistemi di drenaggio naturale, rinaturalizzazione degli spazi - possano contribuire a migliorare la capacità delle città di trattenere, assorbire e restituire l’acqua al suo ciclo naturale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Città della Scienza, nel weekend eventi e laboratori per la Giornata Mondiale dell’Acqua“H?O: viaggio nella scienza dell’acqua”: in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, Città della Scienza di Napoli,...

Città della Scienza, un weekend speciale dedicato alla scoperta dell’acquaIn occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Città della Scienza invita il pubblico a un weekend speciale interamente dedicato alla scoperta e...

Una selezione di notizie su Città Spugna

Temi più discussi: Città Spugna, a Piacenza un laboratorio con le scuole per la Giornata mondiale dell’acqua; Giornata dell’Acqua, il Campidoglio rilancia il modello Città Spugna; Più tetti verdi e stagni, meno asfalto: salviamoci dalle alluvioni con le città-spugna; Lavori in corso per il Progetto Spugna, via Matteotti a Legnano per due giorni a senso unico.

Città Spugna: in Provincia un laboratorio dedicato alla Giornata Mondiale dell’AcquaSi è svolto questa mattina, nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, l’incontro Città Spugna – Restituire l’acqua al ciclo naturale per una città resiliente ai cambiamenti climatici, ... ilpiacenza.it

Città metropolitana Spugna, le tappe di marzo nel territorioLa Città metropolitana Spugna torna nei Comuni per conoscere il progetto finanziatodal PNRR: le date di marzo (mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2026. Una Città metropolitana di Milano sempre più… ... mi-lorenteggio.com

“Voglio essere una spugna: assorbire la storia culturale di questo Paese e della città di Genova. In questa fase sto ascoltando e osservando, accogliendo tutto quello che mi si presenta, per trovare infine un modo per connettermi, fondermi e creare insieme co facebook

I vincitori del contest «La città Spugna del Futuro»! Il contest ha visto una grande partecipazione: 26 partecipanti nella categoria under 18; 20 partecipanti nella categoria over 18. Complimenti ! x.com