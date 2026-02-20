Gli animali sacri nell' antico Egitto laboratorio per bambini al museo della Civitella

20 feb 2026

Il museo La Civitella di Chieti ospita domenica 22 febbraio il laboratorio “Gli animali sacri nell'antico Egitto” per bambini dai 5 anni in su e le loro famiglie. La causa è il desiderio di far conoscere ai più giovani il ruolo degli animali nella cultura egizia, grazie a attività pratiche e divertenti. Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire come veneravano il falco, il coccodrillo e altri animali, attraverso giochi e approfondimenti. Il laboratorio si svolgerà alle ore 16, coinvolgendo bambini e genitori in un viaggio tra tradizioni e simboli antichi.

Si chiama "Gli animali sacri nell'antico Egitto" il laboratorio per bambini dai 5 anni in su e per le loro famiglie, in programma domenica 22 febbraio, dalle ore 16, al museo archeologio La Civitella di Chieti. In programma il laboratorio e la visita guidata nelle sale del museo che espongono materiali sull'antico Egitto. Prenotazione obbligatoria. Il costo dell'attività è di 10 euro. Il biglietto d'ingresso al museo ha un costo di 5 euro, 2 euro ridotto ed è gratuito fino ai 18 anni.

