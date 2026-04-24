Giornata della solidarietà tutte le iniziative

Il 27 aprile si tiene la diciannovesima edizione della Giornata della Solidarietà, che ricorda l’attentato avvenuto a Nassiriya nel 2006. In quella occasione persero la vita il Maggiore Nicola Ciardelli e altri quattro militari impegnati nella missione “Antica Babilonia” in Iraq. La giornata prevede diverse iniziative e momenti di commemorazione per ricordare quei fatti e le persone coinvolte.

PIsa 24 aprile 2026- Torna per la diciannovesima edizione lunedì 27 aprile la Giornata della Solidarietà, nel ventennale dell’attentato in cui, a Nassiriya, persero la vita il Maggiore Nicola Ciardelli e altri quattro militari impegnati, in Iraq, nella missione “Antica Babilonia”. L’evento, promosso in memoria del Maggiore, dall’associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, rivolto a tutti i giovani e le giovani, torna a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, e la città intera. Il...🔗 Leggi su Lanazione.it

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