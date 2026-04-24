Gioia Sannitica Luca Rossi è l’atteso ospite di ‘Non Solo Parco’

Il 30 aprile a Gioia Sannitica si terrà un evento che coinvolge musica, tradizione e comunità. L’appuntamento si svolgerà presso il parco locale e vedrà come protagonista un ospite speciale. La manifestazione è stata annunciata attraverso un comunicato stampa e rappresenta un’occasione per riunire i cittadini in un momento dedicato alla cultura e alla convivialità. La giornata promette di offrire momenti di intrattenimento e condivisione.

Comunicato stampa Appuntamento al 30 aprile con un evento che unisce musica, tradizione e comunità Il prossimo 30 aprile, il borgo di Gioia Sannitica ospiterà il concerto di Luca Rossi, tra i più autorevoli interpreti della musica popolare del Sud. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Gioia Sannitica, Luca Rossi è l’atteso ospite di ‘Non Solo Parco’ Notizie correlate Gioia Sannitica, il leader dell’opposizione Raccio rifiuta il tavolo sui conti comunaliIn vista delle prossime amministrative di maggio prossimo la lista UniAmo Gioia, maggioranza in carica nel Comune di Gioia Sannitica, orfana del... “Perché non ci sarà”. Sanremo 2026, Carlo Conti spiega l’assenza di un ospite attesoNegli ultimi giorni il clima attorno al prossimo Festival di Sanremo si è acceso per una vicenda che ha coinvolto due volti molto noti del piccolo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Fondazione Gerardino Romano, mercoledì la presentazione del Dossier ‘Verum est factum’; PMI day degli Imprenditori: parte da Erbagil il primo degli appuntamenti di Piccola Industria Confindustria Benevento. Gioia Sannitica, il 30 aprile il concerto di Luca Rossi per Non Solo ParcoScopri tutti i dettagli riguardo Gioia Sannitica, il 30 aprile il concerto di Luca Rossi per Non Solo Parco . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com